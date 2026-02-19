В фестивале «Созвездие – Йолдызлык» в этом году примут участие около 60 тыс. человек

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» в этом году соберет вместе около 60 тыс. участников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил заслуженный деятель искусств республик Татарстан и Крым, почетный наставник и член комиссии по культуре Общественной палаты Татарстана, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

«Все это снимается, и онлайн-трансляции стабильно набирают 450-470 тыс. индивидуальных просмотров», – добавил Туманов.

Он также рассказал, что зональные этапы фестиваля продлятся до начала апреля. Далее, с 11 по 16 апреля пройдет финал фестиваля, а завершится он 23 апреля гала-концертом.