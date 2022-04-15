В фестивале «Созвездие-Йолдызлык» приняли участие более 60 тыс. талантов

Около 21 тыс. творческих номеров — именно такое количество продемонстрировали свыше 60 тыс. участников XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» за время реализации проекта. В стенах КСК КФУ «УНИКС» выступили первые победители конкурса в рамках гала-концерта фестивального движения.

Фото: © Михаил Захаров

Сорок ярких номеров вихрем сменяли друг друга на сцене, демонстрируя таланты участников в эстрадных направлениях искусства.

«Уверена, что сегодня на этой сцене зажигаются новые звёзды. Как много труда было приложено для этого! С какой нежностью и любовью относятся родители и педагоги к своим детям, которые взращивают эти таланты. Хочу выразить слова благодарности им, главам районов, которые поддерживают детей в их начинаниях, а главное — маэстро Дмитрию Туманова. За его неравнодушие к детскому творчеству», — сказала со сцены, обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

Фото: © Михаил Захаров

Свои таланты юные дарования представили в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

Известность фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выходит далеко за пределы республики. Поэтому традиционно частью движения становятся дети и из других регионов России. В этот раз включились в проект представители Москвы, Мэрий Эл, Чувашии и Башкортостана, а также Самарской области и Пермского края. Впервые в этом году участником проекта стал юный певец из недавно признанной РФ Донецкой народной республики.

«Не представляю, какую радость испытывают дети, которые выходят на эту сцену. Ведь они выдержали бешеную конкуренцию с остальными участниками. Спасибо членам жюри, которые из года в год из такого количества талантов ухитряются находить настоящие бриллианты», — подчеркнула начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина РТ Гузель Шакирова.

Фото: © Михаил Захаров

Уже 22 апреля в КРК «Пирамида» состоится итоговый гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В этот день станут известны имена остальных победителей, а также обладатели Гран-при проекта.

Кроме того, со сцены будут объявлены обладатели специального приза «Достояние республики» за сохранение национальных традиций, учрежденного Государственным ансамблем песни и танца РТ только в этом году.

Фото: © Михаил Захаров

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.