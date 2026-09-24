В фестивале «Путь БЕЗопасности» приняли участие 60 тыс. школьников

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятерочка», входит в Х5, и «Фонд Против ДТП» подвели итоги всероссийского фестиваля «Путь БЕЗопасности», направленного на снижение числа ДТП с участием детей. С началом нового учебного года на базе проекта «Центры местного сообщества» (ЦМС) в магазинах проходили интерактивные занятия для школьников. Юных россиян обучали правилам поведения на дорогах, в автомобиле и в темное время суток. Мероприятия охватили 60 тыс. учащихся из 39 регионов.

Современный транспорт – зона повышенной опасности для детей. По данным Госавтоинспекции МВД, только за прошлый год в России зафиксировано около 18 тыс. ДТП с участием несовершеннолетних. Более 19 тыс. детей получили травмы, 550 погибли. Нередко причиной трагедии становится неосторожность самого ребенка. Помочь подрастающему поколению усвоить базовые нормы безопасности, научить их ориентироваться в сложных ситуациях и действовать самостоятельно – ключевая задача проекта.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Фестиваль «Путь БЕЗопасности» проходил с 1 по 15 сентября. Для маленьких гостей магазинов подготовили увлекательную программу. На творческом этапе «Дорисуй безопасность» ребята находили и дорисовывали на картинках недостающие детали – пешеходную «зебру», ремень безопасности, детское кресло или светоотражатель на одежде. Затем все желающие могли проверить свои знания в викторине «Правда или миф?», где разбирались реальные жизненные ситуации: переход дороги, поведение во дворе и в салоне авто, использование смартфона и наушников на улице, а также правила для велосипедистов и любителей самокатов. Дети не просто выбирали правильный ответ, но и аргументировали свое решение в диалоге со взрослыми. В благодарность каждый участник получил от ЦМС светоотражающий брелок или значок, который поможет сделать ребенка заметнее на улице в вечернее время.

Во многих регионах активисты ЦМС вместе с сотрудниками торговой сети дополнили основную программу локальными инициативами. Например, в Перми волонтеры Центра помощи семье и ребенку («Доброцентр») провели для детей подвижные игры и эстафеты, чтобы закрепить знания на практике. В поселке Фэмили Парк Самарской области состоялся мастер-класс по созданию световозвращающих наклеек. Сделанные своими руками фликеры ребята сразу размещали на своих самокатах и велосипедах. А в Елабуге (р. Татарстан) к акции присоединились добровольцы местного отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Участникам рассказали о работе поисковиков и о том, как правильно действовать, если ребенок потерялся.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Важную поддержку фестивалю в регионах оказали местные отделы Госавтоинспекции. В городах и поселках сотрудники МВД провели профилактические беседы с гостями фестиваля. Детям напомнили о правилах катания на велосипедах, самокатах, гироскутерах, моноколесах, а также о важности экипировки. Родителям же акцентировали внимание на безопасности маленьких пассажиров, использовании автокресел и роли личного примера.

Проект «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятерочка» реализуется с 2021 года в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». Направленный на развитие культуры добрососедства, он помогает поддерживать социальные и экологические инициативы жителей близлежащих домов. В настоящее время ЦМС действуют более чем в 5 000 магазинах 68 регионов России.