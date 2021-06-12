В фестивале исторической реконструкции «Элбэдэн» в РТ поучаствуют около 300 человек

В селе Альвидино Пестречинского района РТ с 18 по 20 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», куда съедутся около 300 реконструкторов из 36 военно-исторических клубов со всей России. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Фестиваль состоится в третий раз и традиционно соберет гостей и участников на родине героя Советского Союза, легендарного защитника Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова», — рассказали в пресс-службе.

На фестивале проведут три реконструкции: «Форсирование войсками Вермахта реки Западный Буг», «Брестская крепость. Вторжение» и «Брестская крепость. Возвращение». На мероприятия приедут участники из Самары, Екатеринбурга, Волгограда, Ульяновска,Йошкар-Олы, Воронежа, Чебоксар, Старого Оскола и многих других городов. Кроме того, будет задействовано около 40 единиц боевой техники и авиации.

На фестивале будут показаны выступления десантников, наездников и парашютистов и джигитовка наездников.

Будет организована работа 10 тематических зон: «Ретромобиль» с выставкой техники военных лет, «Рио-рита» с обучением танцам 40-х годов, «Военно-полевой госпиталь» с умузейной экспозицией работы госпиталей времен Великой Отечественной войны, квест-игра по изучению снаряжения, оружия, формы, наград бойцов РККА, СХП-тиром, лекторий от историков-публицистов, музей имени Гаврилова, тематические концертные и спортивные площадки.

Также на базе фестиваля пройдет республиканский чемпионат по военно- прикладным видам спорта среди молодежи.