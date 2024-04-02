В фестивале чемпионов «Игры ГТО 2024» приняли участие 90 жителей Татарстана

90 жителей Татарстана стали участниками фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – «Игры ГТО 2024», который прошел в Казани на стадионе «Трудовые резервы».

В соревнования приняли участие 15 команд из Актанышского, Апастовского, Бугульминского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского, Новошешминского, Сабинского, Спасского, Тетюшского районов, а также Казани и Набережных Челнов, сообщили в Минспорта РТ.

«Гонка ГТО» прошла в два этапа. В отборочном участники преодолели эстафету «челночный бег», где каждый пробежал дистанцию в соответствии со своей возрастной ступенью. Второй отборочный этап – «Парная гонка» включал в себя серию испытаний, которую участники преодолевали в паре (мужчина и женщина). В программу парной гонки вошли прыжок через короб высотой 50 см, подъем диска для штанги с пола вверх над головой, берпи с перепрыгиванием через гриф, становая тяга гири.

По итогам отборочных соревнований в финальный этап прошли 11 лучших команд, им предстояло пройти серию испытаний комплекса ГТО на скорость. В программу вошли прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и жим гантелями 6 кг вверх с плеч в положении сидя (женщины).

Победителем «Игр ГТО 2024» стала команда «Казань-1». В тройку призеров также вошли команда «Набережные Челны-1» (2 место) и «Казань-2» (3 место).

Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и было приурочено к десятилетию Всероссийского комплекса «ГТО».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Фото: Минспорта РТ