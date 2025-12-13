В федеральном проекте «Открой твою Россию» одним из победителей стала Югра

В федеральном проекте «Открой твою Россию» Югра стала одним из победителей. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на соцсети губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука.

На конкурс, организаторами которого выступили Агентство стратегических инициатив, Министерство экономического развития РФ и другие ведомства, было подано 65 заявок со всей России, среди них был и проект «По следам красного дракона: пять стихий Югры», который в конечном итоге вошел в десятку лучших.

«Наша цель – сделать Югру еще более привлекательной для гостей со всей России и из‑за рубежа. Будем и дальше работать над созданием интересных и комфортных туристических маршрутов», – отмечает Кухарук.

«Открой твою Россию» – образовательный проект, созданный с целью создания условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.