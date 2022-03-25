В федеральном центре гимнастики в Казани обновят спортинвентарь на 20 млн рублей

В казанском федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики установят новый спортинвентарь из Германии за 20 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-инфоме» рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы в этом году обновим спортивный инвентарь. Причем сделали это очень вовремя, потому что сейчас было бы сложно обновить его в тех объемах, которые мы закупили. Оборудование уже приехало в Казань. Первого апреля мы начнем монтаж, и в дальнейшем будем использовать его для соревнований и тренировок», – отметил спикер.

По словам президента федерации спортивной гимнастики РТ Марата Бариева, в общей сумме закуплено оборудования и инвентаря в Германии на 20 млн рублей, и учитывая обстановку в мире, в ближайшие годы спортинвентарь такого уровня в Россию будет привести невозможно.

«Поставщики нам сразу сказали, что не знают, когда кто-то в России сможет получить подобный комплект. Это те снаряды, на которых спортсмены соревнуются на чемпионатах Европы и мира. Сейчас создаются все необходимые условия для спортсменов, дальше – дело за ними», – добавил Бариев.

По мнению главного тренера сборной Татарстана по спортивной гимнастике Игоря Белуженкова, оборудования хватит на многие годы. В пример он привел спортинвентарь, который устанавливали для Универсиады 2013 года. Он до сих пор в порядке и позволяет проводить тренировки и соревнования.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что с 6 по 17 апреля на базе казанского федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике.