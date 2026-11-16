В Федерации хоккея Германии призвали IIHF определиться с участием России на ЧМ

Фото: fhr.ru

Председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц обратился к Международной федерации хоккея (ИИХФ) с призывом как можно скорее внести ясность в вопрос участия сборной России на чемпионате мира 2027 года. Турнир пройдёт с 14 по 30 мая в Дюссельдорфе и Мангейме.

«Для нашей молодёжной сборной ситуация теперь полностью прояснилась. Это обеспечит игрокам и тренерскому штабу спокойствие, необходимое для подготовки, которая начнётся уже через несколько недель. Правительство Канады заняло чёткую позицию, и многие другие страны также проявили твёрдость в последние недели», — приводит слова Лутца Федерация хоккея Германии.

Глава немецкого хоккея подчеркнул, что определённость необходима и в преддверии домашнего чемпионата мира. «Такая определённость нужна нам и в преддверии домашнего чемпионата мира в мае — как для команд, так и для болельщиков и всех наших партнёров. Поэтому мы призываем ИИХФ как можно скорее внести ясность», — добавил Лутц.

Напомним, что ранее ИИХФ не допустила молодёжную сборную России к участию в МЧМ-2027, который пройдёт в Канаде. При этом Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. Ситуация вокруг взрослого чемпионата мира пока остаётся нерешенной.