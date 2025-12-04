В фасад здания «Адониса» будет вмотирована огромная буква А

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

На конференции «Диалоги», на сессии «Запуск креативного кластера: кейс команды «Адонис» Ян Ярмощук рассказал о специфике проектирования и переформатирования комплекса зданий бывшей швейной фабрики в арт-пространство.

«Сделаем большую букву А, чтобы все понимали, где мы находимся», – анонсировал основатель CreativeSpace Hunter, совладелец и управляющий партнер креативного кластера «Адонис».

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В здании бывшей фабрики сегодня открылась конференция «Диалоги», которая будет длиться два дня. Мероприятие стало неофициальной презентацией ревитализированного производственного объекта. Например, пленарное заседание и часть сессий проходят на 4 этаже, в помещении цеха с панорамными окнами.

Официальное открытие , сообщил руководитель креативного кластера «Адонис» Марат Фаткуллин, ориентировочно запланировано на весну. Хотя реконструкция корпуса фабрики, выходящего фасадом на улицу Профсоюзная, займет около двух лет.