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Общество 15 октября 2024 20:41

В ФАС высказались насчет аномально высокой наценки на хлеб

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Руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что на хлеб, как на социально значимый продукт, не должно быть такой высокой наценки.

Напомним, по результатам анализа службы выяснилось, что наценка на хлеб в крупнейших торговых сетях России составила в среднем 60%, а в некоторых магазинах этот показатель – более 100%.

По мнению Шаскольского, такая наценка является аномально высокой и избыточной.

«Торговые сети, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя», - цитирует спикера ТАСС.

Он допустил, что наценка может быть высокой на ряд товаров, которые не являются социально значимыми товары. Но точно не на хлеб, подчеркнул спикер.

Комментируя причину такой наценки, Шаскольский сказал, что это особенность политики торговых сетей.

#ФАС #хлеб #цены
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