В ежегодной акции «Культурный марафон» школьники познакомятся с миром кино

В этом году ежегодная акция «Культурный марафон» пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет посвящена кино по случаю с 125-летия с первого состоявшегося в России киносеанса. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Школьники смогут пройти онлайн-тест, выполнить интересные интерактивные задания и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов. Ребята узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги.

Принять участие в марафоне могут все желающие — учителя, школьники, их родители. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции. Чтобы пройти тест, понадобится не более 30 минут.

Организаторами «Культурного марафона» выступают Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и Яндекс.