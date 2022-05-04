В Евросоюзе предложили отключить МКБ и Россельхозбанк от SWIFT

Евросоюз может отключить от SWIFT Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк. Эта мера рассматривается как один из пунктов шестого пакет санкций в отношении России, сообщает газета Politico.

Подробности по санкциям Еврокомиссия может назвать уже сегодня, 4 мая, уточняет издание. Ограничения могут также затронуть Сбербанк.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявлял, что ЕС готов принять новые меры, включающие отключение российских банков от SWIFT. Конкретные банки он не назвал. Ранее европейцы заблокировали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Целью он назвал демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ страны Запада стали ужесточать антироссийские санкции.