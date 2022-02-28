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Общество
28 февраля 2022  07:22

В Европейской России начал подниматься уровень воды в реках

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Из-за активного таяния снега в ряде регионов Европейской части России начался рост уровня воды в реках. Об этом, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сообщает РИА Новости.

«В частности, на реках Рязанской, Московской, Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской, Брянской и Курской областей рост уровня воды составил 10-32 сантиметра за сутки и продолжается», — подчеркнул специалист.

По словам Вильфанда, этой зимой в Европейской России выпало больше снега, чем обычно, поэтому столь раннее таяние снизит риск сильного половодья. Более точный прогноз на предстоящее половодье Гидрометцентр опубликует 5 марта.

#половодье #гидрометцентр россии
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