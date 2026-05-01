В Европейской федерации плавания предложили отсрочить возвращение россиян с флагом

Европейская федерация плавания (European Aquatics) запросила отсрочку по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято после заседания бюро 30 апреля. В федерации уточнили, что речь идет о переносе вступления в силу обновленного регламента, который касается допуска спортсменов из России и Белоруссии.

«В запросе содержится просьба о том, чтобы регламент, разрешающий этим спортсменам полноценно участвовать во всех водных дисциплинах, не вступал в силу до 1 сентября 2026 года», – отмечается в сообщении федерации.

Также уточняется, что до указанной даты спортсмены из России и Белоруссии, соответствующие критериям допуска, смогут выступать только в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкционные ограничения и допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах с флагом и гимном.