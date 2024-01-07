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Общество 7 января 2024 10:15

В Европе временно отказались от полетов на Boeing 737 MAX 9

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В Европе приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX 9. Причиной стало ЧП с лайнером американской компании Alaska Airlines, в котором произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает Reuters.

«Европейское агентство безопасности полетов приняло директиву Федерального управления гражданской авиации США по самолетам MAX 9, однако отметило, что ни одна авиакомпания страны-члена ЕС „в настоящее время не эксплуатирует самолеты в затрагиваемой конфигурации“», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стало известно, что от эксплуатации самолетов временно отказалась и турецкая компания Turkish Airlines, которой принадлежат пять таких судов. Решение принято на время проведения проверок.

Инцидент с 737 MAX 9 произошел накануне в Портленде. Во время полета у самолета вырвало секцию фюзеляжа, в результате чего произошла разгерметизация салона.

#самолет
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