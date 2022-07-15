В Европе и столице России не ждут: где будет Дзюба после тренировочных процедур Слуцкого

С момента ухода Артема Дзюбы из «Зенита» прошло полтора месяца, а он до сих пор находится на бирже труда и тренируется у Слуцкого в «Рубине». Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему лучшего форварда России не ждут в Европе и топ-клубах России.

Нападающий сборной России Артем Дзюба приехал в коллектив к своему близкому другу Леониду Слуцкому для поддержания футбольной формы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дзюба и восстановительные процедуры Слуцкого

Нападающий сборной России Артем Дзюба оказался на сборах «Рубина», но пресс-служба казанцев сразу заверила, что речи о подписании полноценного контракта не идет. Игрок приехал в коллектив к своему близкому другу Леониду Слуцкому для поддержания футбольной формы.

Болельщики казанского клуба, несмотря на официальное заявление команды, все равно продолжают надеяться на подписание статусного форварда. Правда, вероятность этого ничтожна мала, ведь в Первой лиге, где и оказался «Рубин» по итогам сезона, есть потолок зарплат, который не позволяет удовлетворить аппетиты Дзюбы. По сообщениям многих источников, Артем хочет получать от 1,5 до 2 млн евро в год, а максимум возможный гонорар футболиста «лучшей лиги мира» составляет 22 млн рублей, или около 370 тыс. евро (по текущему курсу). Правда, стоит отметить, что этот потолок можно обойти за счет бонусов, но казанский клуб все равно вряд ли готов ублажить нападающего в финансовом плане.

Дзюба мог бы прийти в «Рубин» и вписать себя в историю клуба. Сначала выводишь команду в РПЛ, потом даешь миллионы интервью, где говоришь, что ты главный творец успеха, а после любуешься своей фамилией на сайте казанцев в разделе, посвященном выдающимся личностям в истории клуба. Там уже не важно, что с таким составом «Рубин» обязан выходить из Первой лиги и без Дзюбы. Кто в этом будет разбираться? Но такая история маловероятна из-за аппетитов игрока.

После завершения контракта с «Зенитом» поползли активные слухи о желании Артема поиграть в Европе Фото: rubin-kazan.ru

Европейские мечты Дзюбы тают на глазах

Сразу после завершения контракта с «Зенитом» поползли активные слухи о желании Артема поиграть в Европе. Звучит солидно, не так ли? Но по итогу все ограничилось предметным интересом только от «Црвены Звезды» – клуба, который тоже спонсируется «Газпромом».

Переговоры подтверждал и сам генеральный директор клуба Звездан Терзич, который с помощью форварда хотел обеспечить проход в Лигу чемпионов. По итогу Дзюбы не оказалось в столице Сербии, а риторика Терзича резко поменялась, и уже через три недели «Звезде» был нужен «быстрый и молодой нападающий». По сообщению СМИ, было две причины, по которым Дзюба оформил возврат билета Санкт-Петербург – Белград. Первая – финансовые аппетиты бывшего нападающего сборной России, которые были абсурдны в условиях сербского чемпионата. Вторая – болельщики клуба, которые являются давними побратимами с фанатами московского «Спартака». А в рядах этих людей Дзюба вообще персона нон-грата.

Затем взор Артема упал на турецкий чемпионат, где готовы были предоставить все условия для спокойного завершения карьеры любому футболисту. О предметном интересе речь шла со стороны «Фенербахче», который, по слухам, предложил Дзюбе полностью устраивающий его контракт на 2,5 млн евро в год. Правда, 21 июля член совета директоров этого клуба Селахаттин Баки сказал, что все это слухи. Мы не исключаем перехода лучшего бомбардира РПЛ в «Суперлигу», но вот уже три недели от турецких журналистов ничего не слышно, хотя там любят обсуждать любой трансферный инфоповод.

Если Дзюба действительно хочет еще «попылить» в Лиге чемпионов, то у него есть вариант перехода к своему любимому тренеру – Станиславу Черчесову Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Воссоединение с «полевым командиром»

Если Дзюба действительно хочет еще «попылить» в Лиге чемпионов, то у него есть вариант перехода к своему любимому тренеру – Станиславу Черчесову. Специалист неплохо основался в «Ференцвароше», выиграв там золотой дубль, и сможет выпросить у руководства денег для лучшего бомбардира сборной России. В успехе тандема этих людей сомневаться не приходится, ведь именно они стали творцами успеха на домашнем чемпионате мира. Тактика Черчесова и игровой стиль Дзюбы позволили сборной сначала добраться до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, а после возвести двух этих людей в абсолют. Эта пара любит находиться в центре внимания, а при успешном выступлении в еврокубках на главной площади Будапешта им поставят памятник. Так что почему бы и не попробовать?

Правда, у любой медали есть две стороны. Дзюбу стали сватать в Венгрию еще зимой, но никаких комментариев из-за рубежа не следовало, а после Черчесов и вовсе опроверг все слухи.

«Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке, – сказал Черчесов. – Однако применительно к «Ференцварошу» кандидатура Дзюбы не рассматривалась. Не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих», – говорил он.

Можно было бы подумать, что главный тренер венгерского клуба блефует, но если посмотреть на игровую схему «Ференцвароша» в одного центрального нападающего, который к тому же должен открываться в свободных пространствах, то Дзюба действительно не очень вписывается в эту тактику. А полностью менять успешную игру ради прихода одного игрока никто не рискнет. Так что в вероятность воссоединения этого успешного тандема за пределами России верится с трудом.

Дзюбу за рубежом никто не ждет, а значит, если с «Фенербахче» не получится, то единственным выходом для Артема будет РПЛ Фото: rubin-kazan.ru

Туманные перспективы Дзюбы в РПЛ

Кроме вышеперечисленных вариантов Дзюбу за рубежом никто не ждет, а значит, если с «Фенербахче» не получится, то единственным выходом для Артема будет РПЛ. Клубы нижней восьмерки с руками оторвут нападающего, но все опять же упирается в деньги, которые мало кто из середняков и аутсайдеров чемпионата будет готов заплатить. Значит, выбирать остается из элиты нашего футбола.

«Локомотив» можно сразу отмести из-за полного набора нападающих и давней конфронтации с «Зенитом». Осенью 2020 года железнодорожники уже хотели подписать свободного агента из Питера – Далера Кузяева. Он тренировался с командой и уже выбрал игровой номер, но после звонка из кабинетов «Газпрома» футболист вернулся на берега Невы как ни в чем не бывало.

Как вариант есть ЦСКА, но после прихода на пост главного тренера Владимира Федотова перспективы Антона Заболотного в Москве перестали быть туманными. Новый тренер армейцев умеет работать с игроком, а два однотипных футболиста ЦСКА не нужны. «Динамо» ищет усиление состава в обороне. И подбирать 33-летнего нападающего, имея в составе Федора Смолова, Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева, они вряд ли будут.

Есть два клуба, которые откажутся от подписания Дзюбы из-за его репутации. «Краснодар» очень следит за своим имиджем. Так, например, из команды вежливо попросили Ивана Игнатьева за его выходки за пределами футбольного поля и Павла Мамаева после истории со стулом и Паком в Москве.

«Хозяйка» «Спартака» Зарема Салихова пустит Дзюбу в Тарасовку только через свой труп

Совсем другое дело – «Спартак», генератор скандалов в прессе, но Артем Дзюба именно из этой команды ушел в «Зенит», да не просто ушел, а громко хлопнув дверью. В итоге Дзюбу освистывают болельщики москвичей, а «хозяйка» команды Зарема Салихова пустит воспитанника обратно только через свой труп.

Остается только один вариант – «Сочи». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уже дал добро на этот переход в разговоре с прессой. «Общаюсь с Дзюбой. Я тоже волнуюсь и переживаю, что он пока не нашел команду. Надеюсь, скоро найдет. «Сочи» – реальный вариант? Почему бы и нет», – говорил он.

Для обеих сторон это вариант был бы неплохим. Игрок перейдет в сильную команду, да и деньги на запросы Дзюбы у южан есть. А «Сочи» получат весьма «вкусный» медийный актив для продвижения своего бренда. Команда заняла второе место в чемпионате России, а подписчиков в социальных сетях у нее меньше ряда клубов Первой лиги.

Недавно Дзюба выложил в соцсетях фотографию льва, где написал: «Скоро придет и твое время. Прояви терпение». Что ж, надо прислушаться к совету Артема и ждать новостей.



Автор: Никита Давыденков

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru