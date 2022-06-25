В Европарламенте рассказали о «жарких дебатах» по вопросу транзита в Калининград

Еврокомиссия подготовила документ, который позволит России провозить в Калининград попавшие под санкции товары через территорию ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата ЕП Пятраса Ауштрявичюса.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает», — сказал политик.

По его словам, в структурах Евросоюза провели серию встреч, на которых Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, но одна из стран потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций. Политик не уточнил, какая это была страна.

Ауштрявичюс добавил, что в ЕС начались дебаты, стороны еще не смогли договориться. Но на встрече был представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории ЕС из «России в Россию».

«Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву», — заявил депутат.

Ранее Литовские железные дороги сообщили, что запрещают с 18 июня транзит товаров, попавших под санкции, через Калининградскую железную дорогу. Глава европейской дипмиссии Жозеп Боррель позже заявил, что Евросоюз не вводит блокаду против Калининграда, и подчеркнул, что нужно пересмотреть директивы по исполнению рестрикций.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, а также предупредил, что на это последует ответ.

Утром 24 февраля Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и усилили санкционное давление на Россию.