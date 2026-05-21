В Евролиге поделились мнением о возвращении российских клубов в турнир

Президент Евролиги Деян Бодирога высказался о возможном возвращении российских клубов в турнир.

«Мы следим за ситуацией, мониторим происходящее. Но на данный момент это всё, что мы можем сказать», – приводит слова Бодироги ТАСС.

Российские команды отстранены от соревнований под эгидой ФИБА с марта 2022 года. В 2026 году Бодирога дважды посещал Россию: присутствовал на Матче звезд Единой лиги ВТБ и на полуфинале плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».