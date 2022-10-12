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Ру Тат
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Экономика
12 октября 2022  20:50

В Еврокомиссии заявили, что смогли заменить большую часть российского газа

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Страны Евросоюза смогли заменить большую часть выбывшего с рынка российского газа другими поставками. Такое мнение высказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, передает РИА Новости.

«Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками», – заявила она.

Ранее глава чешского Минпромторга Жозеф Сикела рассказал, что министры энергетики ЕС в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа.

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