В Еврокомиссии заявили, что смогли заменить большую часть российского газа

Страны Евросоюза смогли заменить большую часть выбывшего с рынка российского газа другими поставками. Такое мнение высказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, передает РИА Новости.

«Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками», – заявила она.

Ранее глава чешского Минпромторга Жозеф Сикела рассказал, что министры энергетики ЕС в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа.