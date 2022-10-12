В Еврокомиссии заявили, что смогли заменить большую часть российского газа
Страны Евросоюза смогли заменить большую часть выбывшего с рынка российского газа другими поставками. Такое мнение высказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, передает РИА Новости.
«Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками», – заявила она.
Ранее глава чешского Минпромторга Жозеф Сикела рассказал, что министры энергетики ЕС в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа.