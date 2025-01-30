В этому году в Татарстане по нацпроекту приобретут 114 единиц медоборудования

Фото: Минздрав РТ

В 2025 году в Татарстане планируют приобрести 114 единиц медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Деньги на это выделят из федерального и республиканского бюджетов, сообщает Минздрав Татарстана.

На сегодняшний день уже подписаны два контракта на поставку 11 единиц оборудования.

До конца года в районные поликлиники поступят одна установка для флюорографии, три маммографа, три рентгеновских аппарата, 13 УЗИ-аппаратов, две эндоскопические стойки и 83 ручных дыхательных аппарата (мешок Амбу).

Оборудование будет направлено в центральные районные больницы городов Агрыз, Азнакаево, Лениногорск, Сабы, Кукмор, Заинск, Новошешминск и других населенных пунктов.