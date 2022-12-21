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Происшествия
21 декабря 2022  14:54
Елена Саляхова

В этому году в мировых судах РТ приставы поймали 15 человек, которые числились в розыске

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С начала этого года в мировых судах Татарстана судебные приставы поймали 15 человек, которые числились в розыске. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. 

Чаще всего такие случаи происходили во время досмотра посетителей. 

 

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Каждый человек, который попадает в здание суда, обязательно проходит досмотр. Для этого у приставов есть программное обеспечение, которое позволяет сверять данные посетителей с базой разыскиваемых лиц», – рассказал Загидуллин. 

Он добавил, что приставы, прежде всего, обеспечивают безопасность в судах. Благодаря им число происшествий удалось свести к минимуму. 

 

#мировые судьи #судебные приставы
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