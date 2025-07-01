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Общество 1 июля 2025 14:08

В этом учебном году в колониях Татарстана образование получили почти 1,5 тыс. осужденных

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С 16 по 30 июня в профессиональных образовательных учреждениях УФСИН России по Республике Татарстан прошли итоговые аттестации. Выпускники осваивали 30 разных профессий, востребованных как внутри колоний, так и на рынке труда.

За учебный год обучение прошли 1472 осужденных, которые получили квалификации по рабочим специальностям. Благодаря наличию собственных производственных мастерских все студенты заранее прошли практику под руководством опытных преподавателей.

По словам организаторов, это помогло им уверенно справиться с заданиями во время аттестации и показать хорошие знания.

Профессиональное обучение осужденных – важная часть их подготовки к жизни после заключения. Оно помогает легче адаптироваться в обществе, найти работу и не возвращаться к преступлениям.

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