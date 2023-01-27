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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2023  14:45
Дмитрий Шатров

В этом учебном году до занятий в школе не допустили 12 тысяч детей с признаками ОРВИ

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С первого сентября из-за температуры или симптомов островирусной инфекции до занятий в школе не допустили около 12 тысяч детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За текущий учебный год был приостановлен учебный процесс в 837 классах в 182 школах Татарстана. Это эффективная мера, которая позволяет прервать точку распространения островирусных инфекций и снизить количество заболевших» – дополнила она. 

#школы #грипп
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