В этом сезоне в Татарстане планируют привить от гриппа 2,5 млн человек

В Татарстане планируют привить от гриппа 2,5 миллиона человек. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за июль рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Приближается сезон острых вирусных и респираторных инфекций, который стартует с сентября. Пока ситуация характерна для настоящего времени. Еженедельно фиксируется около 4,5 тысячи случаев. Пока гриппа не встречали, но на сегодня уже нужно позаботиться о том, как будет вакцинироваться население», – отметила она.

Любовь Авдонина добавила, что планируется вакцинировать 2,5 миллиона жителей республики.

«Каждый работодатель должен обеспечить 70% охват вакцинированных сотрудников, чтобы избежать распространения инфекции в коллективе», – рассказала она.