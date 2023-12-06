«В этом сезоне у нас очень хорошая команда»: Комолов об УНИКСе, ЦСКА и сборной России

Артем Комолов: «Уровень конкуренции в чемпионате однозначно вырос. Клубы очень хорошо укрепили свои составы, много ярких игроков пополнило лигу в этом году»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уровень конкуренции в чемпионате однозначно вырос»

Артем, прошло два месяца регулярного чемпионата. Как оцените выступление УНИКСа за этот период?

У команды были как хорошие матчи, так и плохие. Безусловно, хотелось бы лучше выступить, но это начало сезона, состав обновился, мы еще притираемся друг к другу. Плюс вмешались травмы. По сути в полном составе мы в этом сезоне всего пару матчей сыграли. В общем, есть к чему стремиться, впереди еще очень много работы.

В этом сезоне многие матчи для УНИКСа складывались непросто. Это уровень конкуренции в лиге возрос или есть какие-то иные причины?

Уровень конкуренции в чемпионате однозначно вырос. Клубы очень хорошо укрепили свои составы, много ярких игроков пополнило лигу в этом году. Посмотрите на турнирную таблицу. «Енисей» занимает высокую строчку, хорошо проявляют себя новички лиги. «Руна» и «Уралмаш» качественный баскетбол показывают. Так что сильных команд намного больше в лиге по сравнению с прошлым сезоном.

Раз уж упомянули про «Енисей». На ваш взгляд, чем так крут лидер красноярцев Ксавьер Рэтан-Мэйс, набирающий чуть ли не в каждом матче по 20-30 очков?

Индивидуальное мастерство у него на очень высоком уровне. Его решения на площадке всегда неожиданны для соперника, отсюда и такая результативность. Защищаться против него трудно. Очень крутой баскетболист, я рад, что подобные игроки появляются в лиге. Я думаю, для многих команд стал большим сюрпризом такой трансфер от «Енисея».

Удивительно даже, что он не заиграл в НБА, учитывая все его игровые качества.

Ну может, еще и заиграет, время есть. Повторюсь, достоинств у него много: интеллект, бросок, техника. Безусловно, доверие тренера также играет большую роль, это всегда мотивирует.

«В этом сезоне УНИКС проиграл уже четырежды. Где-то уступали в защите, где-то проигрывали подбор, где-то не реализовали свои броски» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По именам ЦСКА стал слабее в этом сезоне»

В этом сезоне УНИКС проиграл уже четырежды: «Локомотиву-Кубани», «Самаре», «Руне» и ЦСКА. Природа этих поражений разная или же их что-то объединяет?

Во всех этих четырех матчах нам, к сожалению, не удалось показать свой лучший баскетбол. Где-то уступали в защите, где-то проигрывали подбор, где-то не реализовали свои броски. Сейчас на тренировках большой акцент делаем на этом, чтобы в будущем не повторять ошибок.

В текущем чемпионате ЦСКА выступает без своих прошлогодних лидеров – Алексея Шведа и Николы Милутинова. Стала ли команда слабее?

Если судить по именам, то да. Также по ходу сезона приостановил свою карьеру Никита Курбанов. Все это не могло не отразиться на игре, но надо признать, что в этом сезоне ЦСКА даже с учетом потерь демонстрирует хорошую игру.

Артем, вы в прошлом сезоне выступали в ЦСКА. Как оцените прогресс молодых баскетболистов армейского клуба? В частности, Самсона Руженцева, например?

В отношении Сэма (Самсон Руженцев) скажу, что он талантливый баскетболист и в прошлом сезоне провел много ярких матчей. Сейчас позади только два месяца регулярки, уверен, он и дальше будет приносить пользу своей команде.

В прошлом году ЦСКА проиграл в полуфинале «Локомотиву-Кубани» Фото: cskabasket.ru

«Все игроки в раздевалке были опустошены после седьмого матча с «Локомотивом-Кубанью»

Какие эмоции в целом вызвал прошлый сезон?

Если оставить в стороне результат, то в целом эмоции, конечно, хорошие. Москва для меня родной город, я воспитанник армейского клуба, прошел через всю «молодежку» вплоть до основного состава. Да, не все сложилось, но прошлый сезон принес новый опыт и друзей.

В прошлом году ЦСКА подарил, пожалуй, главную сенсацию в Единой лиге ВТБ, проиграв в полуфинале «Локомотиву-Кубани». Есть объяснение, что пошло не так?

Хороший вопрос. Спустя время, наверное, скажу, что несколько факторов сыграло свою роль. Во-первых, травмы. Большое количество игроков подошло к полуфиналу не в оптимальном состоянии. Во-вторых, безусловно, надо отдать должное баскетболистам и тренеру «Локомотива». Они играли на кураже, бились очень самоотверженно и были достойны пройти в финал.

Многие эксперты по ходу серии с ЦСКА отмечали уверенную игру молодых баскетболистов «Локо»: Мартюка, Щербенева, Емченко, Ведищева.

Да, они очень уверенно смотрелись. Думаю, что им удалось здорово сыграться к началу плей-офф, и, подходя к серии с ЦСКА, они уже были уверены в своих силах и классно чувствовали друг друга на площадке.

Эмил Райкович, главный тренер ЦСКА Фото: cskabasket.ru

Когда завершился седьмой матч серии в Москве, что сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович в раздевалке?

Увы, не помню, что точно он сказал в раздевалке сразу после матча. Помню, что все были очень опустошены после игры. Серия получилась сложная и выматывающая. Думаю, обе команды потратили много сил и энергии в этом противостоянии. Развязка некоторых матчей происходила на последних секундах. Так что все очень устали морально и физически, было не до разговоров.

Можно сказать, что ЦСКА немного не справился с давлением в решающем матче? Учитывая, например, в СМИ подогрев возможной сенсации, связанной с победой «Локомотива-Кубани».

Не думаю, что это повлияло на результат. Когда ты выступаешь за ЦСКА, ты должен быть готов к давлению и критике со стороны прессы. Это неизбежно, принимая во внимание популярность и статусность команды.

«На мой взгляд, УНИКС провел очень хорошую селекционную работу, они не случайно стали чемпионами в прошлом году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В сборной России сейчас сменился вектор развития»

Продолжительный период карьеры, Артем, вы провели в Нижнем Новгороде. Можно ли назвать город баскетбольным?

Мне кажется, уместно его назвать спортивным городом. Нижегородцы большое внимание уделяют хоккейному клубу «Торпедо», также у них неплохая футбольная команда «Пари НН». Но баскетбол занимает отдельное место в сердцах болельщиков, команду любят и поддерживают.

По сравнению с сезоном 2021/2022, когда вы последний раз выступали за УНИКС, в команду пришло много новых легионеров. Что можете о них сказать?

На мой взгляд, УНИКС провел очень хорошую селекционную работу, они не случайно стали чемпионами в прошлом году. Здорово, что костяк удалось сохранить и добавить сильных игроков. Вообще считаю, что в этом сезоне у нас очень хорошая команда.

Кто главный пахарь на тренировках УНИКСа?

Однозначно Саша Стуленков. Он всегда приходит заранее, много времени уделяет индивидуальной работе и старается всегда улучшать свои баскетбольные навыки. То, как он отдает всего себя на тренировках и играх, вызывает большое уважение.

Артем, еще несколько лет назад вы были одним из основных игроков сборной России. Как обстоят дела, на ваш взгляд, в национальной команде на данный момент?

Насколько я знаю, в сборной сейчас сменился вектор развития. Туда привлекают молодых игроков, чтобы дать им возможность проявить себя, подготовить хороший состав на будущее.

«Игры за национальную команду дают дополнительный импульс любому спортсмену, уверенность, опыт. У нас была классная атмосфера» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я был счастлив выступать за сборную России»

Вам сильно не хватает международных матчей?

Да, не хватает сильно, скучаю по тем временам. Игры за национальную команду дают дополнительный импульс любому спортсмену, уверенность, опыт. У нас была классная атмосфера. Я был счастлив выступать за сборную России.

Есть еще вера в душе, что когда-то удастся сыграть на летних Олимпийских играх?

Всегда хочется верить, но я стараюсь быть реалистом.

В 2020 году вы как-то участвовали в киберспортивном баскетбольном турнире. Сильно увлекаетесь компьютерными играми?

Это были времена самоизоляции, мы развлекались как могли. Вообще раньше много играл, да, любил засесть за прохождение GTA, Red Dead Redemption, поиграть в FIFA и 2K с друзьями. А сейчас уже, к сожалению, не до этого. Семья, дети, сами понимаете (улыбается).