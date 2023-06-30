В этом сезоне Татарстане клещи стали кусаться в два раза чаще

Количество случаев присасывания клещей в Татарстане в два раза превышает средний многолетний уровень. Об этом на пресс конференции «Татар-информу» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Находясь на природе, всегда существует риск заразиться клещевыми инфекциями – это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Я бы хотела назвать эпидемиологические регионы нашей страны с высоким риском клещевых инфекций. Это Сибирь, Урал, Дальний Восток, Республика Башкортостн, Свердловская, Вологодская, Новгородская области, Удмуртия, Пермский край и 30 районов Республики Татарстан, включая Казань и Набережные Челны. На сегодня, за этот год зафиксировано 5834 случая присасывания клещей, при этом полторы тысячи у детей. Это в два раза превышает средний многолетний уровень», – сообщила Марина Патяшина.

За пять месяцев этого года в Татарстане уже зафиксировали 22 случая клещевого боррелиоза. Один случай клещевого вирусного энцефалита выявлен у пятилетней девочки из Муслюмовского района, сообщила главный санитарный врач республики.