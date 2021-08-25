Новые правила продлят сезон охоты на пернатую дичь

Сезон осенне-зимней охоты на пернатую дичь откроется 4 сентября и продлится он на некоторые виды птицы до 5 декабря и даже до 5 января 2022 года, а не до 15 ноября, как было прежде. Такие сроки предусматривает новая редакция Правил охоты, которая вступила в силу в России в начале текущего года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сказал начальник отдела мониторинга животного мира Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Ильфат Валеев.

«С сегодняшнего дня во всех МФЦ республики началась выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Любой охотник, независимо от места предполагаемой охоты на территориях общедоступных угодий, может подойти в филиал МФЦ в нашей республике и получить соответствующее разрешение при его наличии», – сообщил спикер.

С прошлого года поменялись нормы пропускной способности, которые регулируют количество выдаваемых разрешений. На пернатую дичь норма увеличилась в 4 раза. Поэтому, заметил Валеев, в этом сезоне разрешений во всех охотничьих угодьях в достаточном количестве, исключением может стать общедоступное охотничье угодье в Зеленодольском районе – оно небольшое по площади.

С этого года отменены дни и часы покоя при охоте на пернатую дичь – законодательство предусматривает непрерывный срок.

Осенне-зимняя охота осуществляется на болотно-луговую дичь, степную, боровую и водоплавающую. Конкретный перечень птиц, которые входят в этот список, есть в Правилах охоты.