Яблоки в России в этом году подорожали на 14%

К концу августа 2025 года средняя розничная стоимость яблок выросла на 14% год к году, превысив 140 руб. за кг. Причиной этому стали весенние заморозки, а также резкий рост себестоимости производства продукции. В конечном итоге это привело и к удорожанию яблочных концентратов, которые используются в производстве соков, детского питания и сидра, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании NTech.

По данным Росстата, средняя розничная стоимость яблок в России на 1 сентября составила 170,7 руб. за кг. За год показатель вырос на 8,5%. Как показывает мониторинг цен, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года минимальная розничная цена яблок выросла на 7–10%

Тем не менее, неурожай яблок в этом году не приведет к уменьшению доступности яблок и переработанных из них продуктов. Более того, можно ожидать и падения цен, поскольку пик урожая плодов приходится на октябрь, а существенный объем продуктов производится из импортного концентрированного сока, в основном ввозимого из Китая.