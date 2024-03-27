В этом году выросло количество погибших в ДТП на дорогах Татарстана

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По состоянию на 23 марта в ДТП на дорогах Татарстана погибли 63 человека. Это на 16 человек больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной состоянию аварийности с начала 2024 года и мерам по профилактике ДТП в Татарстане, рассказал начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«За этот год в Татарстане произошло 549 ДТП, что на 43 случая меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих авариях погибли 63 человека, что больше на 16 человек. Еще 690 человек получили травмы. Это на 62 человека меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года», – указал он.

Рустем Гарипов также добавил, что 48 человек погибли в результате столкновения автомобилей, 15 – в результате наезда на пешеходов.