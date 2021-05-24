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Ру Тат
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24 мая 2021  10:19
Марат Ишкильдин

В этом году власти Казани подготовили к летнему отдыху детей 21 загородный лагерь

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Для казанских детей в этом году будет работать 21 летний загородный лагерь. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал Председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. 

«В рамках республиканской программы для казанских детей этим летом планируется работа 21 загородного лагеря: 12 муниципальных и 9 лагерей предприятий и организаций», — сказал Фаизов. 

Кроме того, будут работать 152 пришкольных лагеря. Все учреждения приготовлены к работе с учетом текущих санитарных требований. Их заполняемость составит 75%. В прошлом году этот показатель достиг только 50%, напомнил спикер. 

«Работать лагеря, как и прошлым летом будут в закрытом режиме. Во всех лагерях сформированы запасы дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха», — отметил докладчик.
Перед началом каждой смены будут проводить обязательное тестирование всего персонала лагеря на COVID-19, подчеркнул Фаизов. 
 

#летний лагерь
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