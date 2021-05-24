В этом году власти Казани выделят 325 млн рублей на летний отдых детей

В 2021 году в Казани на летнюю оздоровительную кампанию для детей выделят 325 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

«Общий объем финансирования летней оздоровительной компании Казани составит 325 млн рублей», — сказал Фаизов.



В течение года в казанских лагерях, в том числе и пришкольных, запланирован отдых более 49 тыс. детей. Всего в летний сезон учреждения отдыха посетят 28,8 тыс. человек, из них 13 тыс. детей проведут смены в загородных лагерях.



«Ежегодно, совершенно бесплатно предоставляются путевки в загородные лагеря детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году 1 065 детей этой категории отдохнут и поправят здоровье в лагерях и санаториях республики», — добавил спикер.



В этом году также запланирован завершающий этап строительства подъездной дороги протяженностью 550 метров к лагерю «Спутник», подчеркнул Фаизов.