В этом году ВИЧ впервые нашли у более чем 650 татарстанцев

В Татарстане заболеваемость вирусом иммунодефицита человека ниже, чем в среднем по России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«В Татарстане ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех муниципальных районах. С начала регистрации на первое ноября 2024 года в республике зарегистрировано 30 503 случая ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день на диспансерном учете по ВИЧ-инфекции состоит 15 837 человек, это лица, у которых выявлена ВИЧ-инфекция», – отметила санитарный врач.

За 10 месяцев этого года в РТ впервые вирус нашли у 652 человек, это на 10% меньше, чем было за такой же период 2023 года.

Луиза Борисова добавила, что чаще всего вирусом заражаются татарстанцы от 35 до 50 лет.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом.