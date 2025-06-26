В этом году в Татарстане задержаны 16 подростков-закладчиков наркотиков

В этом году в Татарстане задержали 16 подростков, причастных к сбыту наркотиков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов.

«За пять месяцев этого года всего задержано 22 несовершеннолетних. Из них 16 были вовлечены в бесконтактный сбыт наркотиков — работали «закладчиками» на так называемых маркетплейсах, через которые реализуются запрещенные вещества», — сказал Анвар Каримов.

Имеются случаи, когда организаторы наркопритонов, стремясь скрыться от следствия, специально направляют в другие регионы подростков для работы закладчиками. Например, в начале июня в Казани были задержаны трое молодых людей, двое из которых не достигли совершеннолетия — 16 и 17 лет. Они приехали в Казань из Удмуртии именно для сбыта наркотиков методом размещения «закладок». У задержанных было изъято около 250 граммов синтетических наркотиков.