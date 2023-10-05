В этом году в Татарстане за нарушение правил тонировки оштрафовали 26 тысяч водителей

В Татарстане за этот год за нарушение требований к светопропусканию стекол авто привлекли более 26 тысяч водителей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Из них 210 были задержаны за повторное управление машинами с нарушением тонировки.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что согласно техническому регламенту, светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспорта должно составлять не менее 70%.

Если не выполняется этот норматив, пользоваться машиной запрещено.