В этом году в Татарстане выявлено рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений

За первое полугодие 2021 года в Татарстане было зафиксировано рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений. Всего сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить 24,5 тыс. правонарушений в сфере коррупции. Эти цифры прозвучали на пятом Совете общественных организаций и объединений Татарстана в сфере противодействия коррупции, который проходит в Торгово-промышленной палате республики.

Отмечается, что почти половина преступлений - 12,1 тыс. - приходится на взяточничество. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких правонарушений выросло почти на четверть.

«В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей», – отметил председатель Президиума Союза общественных деятелей Республики Татарстан Александр Даренков.