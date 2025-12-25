news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 декабря 2025 14:14

В этом году в Татарстане выросло число жертв пожаров

Читайте нас в
Телеграм

За этот год в Татарстане выросло количество погибших на пожарах. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин.

«По состоянию на 24 декабря на территории республики произошло 3655 пожаров. Это на 11% меньше, чем за прошлый год. В результате пожаров погибли 122 человека. В прошлом году за такой же период было зафиксировано на 15 случаев меньше. Травмы на пожарах различной степени тяжести получили 167 человек, это на 27 случаев меньше, чем в 2024 году», — привел данные он.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025
«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

24 декабря 2025