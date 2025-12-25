В этом году в Татарстане выросло число жертв пожаров

За этот год в Татарстане выросло количество погибших на пожарах. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин.

«По состоянию на 24 декабря на территории республики произошло 3655 пожаров. Это на 11% меньше, чем за прошлый год. В результате пожаров погибли 122 человека. В прошлом году за такой же период было зафиксировано на 15 случаев меньше. Травмы на пожарах различной степени тяжести получили 167 человек, это на 27 случаев меньше, чем в 2024 году», — привел данные он.