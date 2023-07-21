В этом году в Татарстане выдано на 30% меньше водительских удостоверений

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С начала года татарстанцы получили около 45 тысяч российских водительских удостоверений и около 2 тысяч международных. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

«Российское национальное водительское удостоверение выдается на 10 лет. Международное водительское удостоверение выдается на 3 года, но не более чем на срок действия российского национального водительского удостоверения, на основании которого оно было выдано», – сказал он.

Также он отметил, что по сравнению с прошлым годом, количество выданных удостоверений в Татарстане снизилось на 32 процента.