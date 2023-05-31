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В этом году в Татарстане в ДТП при выезде на встречную полосу погибли 40 человек
В 2023 году в ДТП, которые произошли при выезде на встречную полосу, погибли 40 человек, еще 174 человека пострадали, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Всего с начала года произошло 115 таких аварий.
Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил обгона предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода, а за повторное нарушение водителя могут лишить прав на год.
Если правила обгона нарушит водитель, подвергнутый административному наказанию и лишенный права управлять авто, а также водитель, имеющий судимость за данное нарушение, ему будет грозить срок до 3 лет лишения свободы.
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