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Руc Тат
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Происшествия 31 мая 2023 14:20

В этом году в Татарстане в ДТП при выезде на встречную полосу погибли 40 человек

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В 2023 году в ДТП, которые произошли при выезде на встречную полосу, погибли 40 человек, еще 174 человека пострадали, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Всего с начала года произошло 115 таких аварий.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил обгона предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода, а за повторное нарушение водителя могут лишить прав на год.

Если правила обгона нарушит водитель, подвергнутый административному наказанию и лишенный права управлять авто, а также водитель, имеющий судимость за данное нарушение, ему будет грозить срок до 3 лет лишения свободы.

#авария в Татарстане
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