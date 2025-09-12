В этом году в водоемах Татарстана утонул 61 человек

За этот год в Татарстане на воде погиб 61 человек, в том числе пятеро детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Регина Гаязова.

«В этом году на водных объектах Татарстана произошло 76 происшествий. В результате погиб 61 человек, в том числе пятеро детей. Спасти удалось 37 человек, в том числе четверых детей», – отметила спикер.

Основной причиной гибели на воде в этом году стало купание в необорудованном месте. В результате халатного отношения к правилам безопасности на воде погибли 29 человек, включая четырех детей. Также не менее опасным является падение в воду. Вследствие падения в реку или озеро в состоянии алкогольного опьянения или из-за ухудшения самочувствия погибло еще 18 человек.