В этом году в Татарстане установят еще 78 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД

До конца этого года на дорогах Татарстана появятся 78 новых камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На закупку, пусконаладку оборудования и интеграцию в информационную систему ГИБДД МВД по Татарстану будет выделено около 140 млн рублей, говорится в тенденере, опубликованном на портале госзакупок.

Заказчик работ — ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в более 20 районах Татарстана. Из них 52 камеры рассчитаны на мгновенную фиксацию скорости сразу по двум направлениям, 22 — на контроль за выполнением правила дорожного движения по остановке перед стоп-линией. Еще четыре будут фиксировать нарушения общих правил ПДД.

Аукцион состоится 14 сентября, работы должны быть завершены до 10 декабря 2021 года.