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Общество 28 марта 2025 11:42

В этом году в Татарстане существенно снизилось число случаев заболевания корью

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В этом году в Татарстане существенно снизилось число случаев заболевания корью
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году в Татарстане зарегистрировали четыре случая заболевших корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня по кори ситуация спокойная. С начала года зарегистрировано четыре случая кори. За аналогичный период прошлого года зафиксировали порядка 150 случаев. Это существенное снижение благодаря тому, что в прошлом году мы проводили максимально широкую вакцинацию», – поделилась Любовь Авдонина.

Специалист отметила, что прошлый год был очень насыщенным по заболеваемости, снижение началось с июня. Все заболевшие в этом году – люди, которые не делали прививки.

«У каждого человека должно быть две прививки. Если вы забыли, что когда-то вакцинировались, или нет сведений о прививках, или у вас только одна прививка – нужно обязательно вакцинироваться, тем самым создать иммунитет, чтобы не заболеть корью», – подытожила Авдонина.

#Роспотребнадзор #корь
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