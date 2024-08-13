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В этом году в Татарстане сотрудники МЧС спасли уже 10 рыбаков, оказавшихся за бортом
С начала года спасатели МЧС Татарстана вытащили из воды 10 рыбаков. К сожалению, двоих спасти не удалось. Об этом рассказал Юрий Венедиктов на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном соблюдению правил плавания на маломерных судах.
«Скоро начнется осенняя рыбалка на хищную рыбу. Хочу предупредить рыбаков: будьте очень осторожны. Недавно был случай, когда рыбак поплыл за уплывшей лодкой и утонул – не рассчитал свои силы», – рассказал Венедиктов, главный инспектор по маломерным судам Татарстана.
МЧС настоятельно рекомендует надевать спасательный жилет, как только вода начнет остывать.
«Даже опытные рыбаки могут попасть в беду на воде. Вода не прощает ошибок», – подчеркнул Венедиктов.
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