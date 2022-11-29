В этом году в Татарстане снизилось количество пожаров

В этом году в РТ произошло более 4,5 тысячи случаев пожара – это на 21% меньше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Число погибших на пожарах, по сравнению с прошлым годом, также снизилось – всего в этом году в результате возгораний погибли 107 человек. В прошлом году на пожарах погибли 158 человек. Ситуация с пострадавшими на пожарах также слегка улучшилась: в этом году в результате возгораний пострадали 169 татарстанцев, в 2021 году – 186.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Общая статистика говорит о том, что большая часть пожаров случается из-за курения в постели. Граждане засыпают в кровати с сигаретой в руках. Это приводит к возгоранию. Площадь такого пожара может быть один квадратный метр, но этого хватит для трагических последствий», – сообщил Максим Трущин.