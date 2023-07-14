В этом году в Татарстане снизилось число ДТП со смертельным исходом

В Татарстане за первое полугодие 2023 года снизилось число ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили на выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя Премьер-министра РТ Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, зампредседателя Правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.

Так, на территории Республики Татарстан было зарегистрировано 1,5 тыс. аварий, в которых погибли 114 человек и 1,8 тыс. получили ранения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост количества ДТП – на 43, при этом число погибших сократилось на 14 человек и раненых – на 8 человек.

«Реализация федерального проекта "Безопасность дорожного движения" и национального проекта "Безопасные качественные дороги", является одним из важных инструментов по достижению национальных целей развития Российской Федерации. За полгода 2023 года показатели смертности, заложенные в региональной составляющей федерального проекта "БДД" национального проекта "БКД", не превышены», – подчеркнул глава ГИБДД Татарстана Рустем Гарипов.