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В этом году в Татарстане случаев ВИЧ выявляли на 4% меньше
В Татарстане в этом году реже выявляли вирус иммунодефицита человека среди населения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.
«В настоящее время в республике подлежат диспансерному наблюдению 16 687 человек, живущих с ВИЧ, это с учетом лиц, находящихся в системе УФСИН », – отметила санитарный врач.
В Татарстане заболевшие ВИЧ есть во всех районах. Луиза Борисова напомнила, что при приеме терапии, инфицированные чувствуют себя хорошо.
«За 10 месяцев в республике зарегистрировано 724 случая впервые выявленной ВИЧ-инфекции, это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года», – отметила она.
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