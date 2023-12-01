В этом году в Татарстане случаев ВИЧ выявляли на 4% меньше

Луиза Борисова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году реже выявляли вирус иммунодефицита человека среди населения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«В настоящее время в республике подлежат диспансерному наблюдению 16 687 человек, живущих с ВИЧ, это с учетом лиц, находящихся в системе УФСИН », – отметила санитарный врач.

В Татарстане заболевшие ВИЧ есть во всех районах. Луиза Борисова напомнила, что при приеме терапии, инфицированные чувствуют себя хорошо.

«За 10 месяцев в республике зарегистрировано 724 случая впервые выявленной ВИЧ-инфекции, это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года», – отметила она.