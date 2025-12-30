В этом году в Татарстане произошло 35 случаев отравлений угарным газом

В Татарстане с начала этого года произошло 35 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 68 человек, четверо погибли. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о безопасности при обращении с газовым оборудованием рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

«В последнее время участились случаи самовольной замены газовых колонок жителями многоквартирных домов. Неквалифицированные лица заменяют оборудование с ошибками и подключают водяной контур к внутридомовой газовой сети. Когда колонку включают, происходит затопление газовых стояков и фасадных газопроводов в многоквартирных домах», — сказал он.