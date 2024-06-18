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В этом году в Татарстане приставы взыскали в два раза больше алиментов, чем в прошлом
За первые пять месяцев 2024 года судебные приставы Республики Татарстан добились значительных успехов во взыскании алиментных платежей с должников. Об этом сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров на специальном брифинге, посвященном внедрению цифровых технологий в работу ведомства.
По словам Закирова, у приставов в этом году находилось свыше 27 тысяч исполнительных производств, связанных со взысканием алиментов.
«Благодаря эффективным мерам воздействия удалось добиться впечатляющих результатов – с начала года с неплательщиков было взыскано 672 миллиона рублей алиментов. Данная сумма почти на 286 миллионов превышает показатели за аналогичный период прошлого года», – сказал Закиров.
Для принуждения должников к исполнению обязательств применялись как административные, так и уголовные меры. В отношении 1152 неплательщиков были составлены административные протоколы, а 452 человека привлечены к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.
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