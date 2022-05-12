В этом году в Татарстане появятся 29 новых ФАПов

Сегодня в минздраве Татарстана прошло совещание, на которое пригласили представителей министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Также по видеосвязи к обсуждению подключились главврачи центральных районных больниц, представители исполкомов и подрядчики. На совещании обсуждались вопросы реализации в Татарстане программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: минздрав РТ

Замминистра здравоохранения РТ обговорил с присутствующими темпы проведения капитального ремонта в 14 поликлиниках республики и одной врачебной амбулатории, а также обсудили вопросы строительства новых объектов. Так, по программе модернизации в Татарстане построят 29 новых ФАПов. На сегодня уже заложены фундаменты 26 из них, полностью достроены 2 пункта – Тимяшевский ФАП Лениногорской ЦРБ и Аланский ФАП Тюлячинской ЦРБ. Об этом сообщается в пресс-службе минздрава РТ.