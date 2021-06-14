В этом году в Татарстане по нацпроектам построят центры культурного развития

В 2021 году в Татарстане по национальным проектам построят два центра культурного развития в Елабуге и Зеленодольске. Помимо этого, планируется открытие трех сельских домов культуры в Мензелинском и Кукморском районах республики, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Кроме того, в этом году в Татарстане появятся две общеобразовательные школы для 2.7 тыс. учеников . Учреждения будут расположены на территории казанских жилых комплексов «Арт Сити» и «Салават Купере». Помимо этого, в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Пестречинском, Лаишевском и Высокогорском районах РТ построят 16 детских садов на 3,1 тыс. мест.

В столице Татарстана также введут в эксплуатацию Центр детской онкологии и гематологии, а в Кукморе построят универсальный спортивный зал.

Всего в 2021 году в Татарстане реализуются 45 региональных проектов на сумму 30,9 млрд рублей. При этом 22,8 млрд рублей выделяются из федерального бюджета, а 8,1 млрд рублей — из республиканского.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Новые цели для них на период до 2030 года глава государства сформулировал в указе №474 от 21 июля 2020 года.