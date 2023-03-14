В этом году в Татарстане планируется переоборудовать на газовое топливо 2 тыс. машин

В текущем году в Татарстане планируется приступить к строительству не менее шести автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и семи КриоАЗС, приобрести не менее 500 машин в газомоторном исполнении, а также переоборудовать минимум 2 тыс. автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на брифинге в Кабмине республики.

«В настоящее время нами ведется разработка новой программы внедрения газомоторного топлива на следующий десятилетний период. Параллельно ведется формирование аналогичной программы на федеральном уровне», — пояснил Коробченко.

Стоимость переоборудования легкового автомобиля на газомоторное топливо составляет чуть менее 100 тыс. рублей. При этом примерно 50% от этой суммы субсидируется скидкой со стороны государства, а вторую половину можно покрыть топливной картой номиналом 50 тыс. рублей, которую предоставляет «Газпром газомоторное топливо».

«При переходе получается дороже, но есть льготы и субсидии, которые это перекрывают. И в дальнейшем, когда вся инфраструктура будет налажена, появится экономия за счет стоимости газа, государство получит экологичный транспорт, а также вырастет внутреннее потребление газа. В целом мы уходим от необходимости его экспортировать», — подчеркнул Коробченко.